Александра Черно принимает поздравления, ведь 30 июля на свет появился их долгожданный с Иосифом Оганесяном сын. Молодая мама, несмотря на своё состояние, вышла на связь с поклонниками и рассказала о своих ощущениях. Саша испытала всё, что только может испытать роженица – схватки и кесарево сечение.



Изначально Александра очень хотела родить самостоятельно естественным путём, но врачи сказали, что скорее всего потребуется кесарево, если в ближайшие 2-3 дня не будет схваток. Утром перед планируемой операцией у Черно начались схватки, но из-за того, что шейка так и не раскрылась, девушке всё же сделали кесарево.



На видео Саша выглядит очень уставшей, но счастливой. Она поблагодарила всех за многочисленные поздравления и сказала, что после того, как отдохнёт, подробнее обо всём расскажет. Иосиф Оганесян присутствовал на родах, обнимал любимую и старался забрать хоть часть её боли себе. По его словам, было страшно, сложно, но это того стоило.