Перед тем, как будущая мама Александра Черно вместе со своим супругом Иосифом Оганесяном ушли в декрет, к ней в гости на проект приезжала Татьяна Щербакова, ее младшая сестра.



Правда, общение между девушками не заладилось, и Таня, планировавшая осесть на поляне ради помощи сестре с ребенком, вскоре отправилась восвояси. Как оказалось, сестры серьезно разругались – Саша упрекнула Таню в том, что та слишком много времени уделяет гулянкам, а та заявила, что у сестры развилась звездная болезнь, после чего критиковала ее в своем Инстаграм-аккаунте.



Поначалу Черно даже заявляла, что отказывается от младшей сестры, но сейчас она уже допускает примирение с Таней. Но только если та сама пойдет на примирение и первой попросит прощения. Тогда Саша забудет обиды, ведь Щербакова ей все-таки приходится родной сестрой, и, возможно, даже снова пригласит на поляну.