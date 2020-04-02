В период самоизоляции для поддержания работоспособности мозга нужно слушать классическую музыку и читать серьезные книги. Об этом в четверг, 2 апреля, заявила заведующая лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская.

«Разные люди будут по-разному реагировать на отсутствие социальных контактов. Для того, чтобы мозг в этих условиях хорошо работал, он должен работать <…> читать сложные книги, слушать великую музыку, смотреть великие фильмы и думать. И сейчас есть на это время», ― цитирует ее «Интерфакс».

Также Черниговская подчеркнула, что происходящее в мире ― вызов человечеству как социальному и биологическому виду. Кроме того, она отметила, что самоизоляция ― идеальное время, чтобы о серьезных вещах, таких как ценности и цели.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зафиксировано 30 летальных исходов, выздоровели 235 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.