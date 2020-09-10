Андрей и Кристина Черкасовы вместе с пятимесячным сыном Святославом отправились в первое семейное путешествие на юг. В своих микроблогах супруги делятся с подписчиками красивыми кадрами с Черного моря и своим позитивным настроением.



Стоит напомнить, что Кристина с Андреем всегда любили путешествовать и до рождения первенца исколесили практически весь мир. На своей странице в соцсетях Кристина начала вспоминать, сколько не была в путешествии. Оказалось, что на отдыхе пара не была всего семь месяцев. Кристина поделилась, что давно так не радовалась морю, даже галька не смогла испортить ей настроение.



Отдых супругов совпал с семейным праздником – у мамы Андрея день рождения. Андрей вместе с Кристиной решил устроить родительнице сюрприз, забронировав столик в уютном ресторане на берегу моря. Дополнить ужин пара решила цветами и зажжёнными свечами. Ребята поделились, что праздник получился очень семейным и приятным. Андрей написал в соцсетях, что именно такие моменты запоминаются на всю жизнь, семейный вечер прошёл просто прекрасно.









