Андрей Черкасов решил преподнести своей жене Кристине шикарный подарок в качестве благодарности за рождение сына. Он долго держал интригу и до последнего не говорил любимой, какой же сюрприз её ждёт. Он пригласил Кристину в ресторан и преподнёс красивый белый пакет, в котором в красной бархатной коробочке красовался драгоценный браслет из белого золота с бриллиантами «Картье».



Кристина рассказала, что вообще Черкасов планировал сделать подарок возлюбленной практически сразу после родов, но в то время молодой маме было вовсе не подарков, она посвящала всю себя ребёнку. И как-то раз она вскользь сказала мужу, что мечтает о таком браслете, а он запомнил желание Кристины.



Многие поклонники думали, что Андрей подарит супруге машину. Со слов Кристины, к машине она пока не готова. Она занималась с инструктором до родов, но московское движение её очень пугает, поэтому такой подарок она ждёт позже. Возможно, что Черкасов купит ей машину на очередной день рождения.