Экономист Михаил Делягин заявил, что после победы Джо Байдена на выборах президента США в России усилятся «фигуры, ориентированные на либералов», и через несколько месяцев начнется серьезный кризис. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «День ТВ».

Делягин считает, что из-за прихода к власти в США демократов резко обострится ситуация в Донбассе.

«Страхи, что введут санкции и закроют наш государственный долг для иностранных инвесторов, это, мне кажется, сомнительно», — отметил он.

По мнению экономиста, «реальные враждебные действия» будут, включая экономические провокации и «компьютерные войны». За этим последует обвал нефтяных цен и «вырезание» России с рынка.

«Трамп обеспечил нам четыре года паузы. Что мы с этими четырьмя годами сделали? Пенсионную реформу, налоговую реформу, оптимизацию здравоохранения, сокращение бюджетных расходов», — заявил Делягин.

Он подчеркнул, что политика в России скоро станет «абсолютно, беспощадно либеральной».

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.

Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.

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