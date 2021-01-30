Бразилия сейчас является третьей страной по числу заразившихся ковидом за пандемию. Первые две — США и Индия. Что касается России, она занимает четвертое место.

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По словам бывшего главы бразильского Минздрава Луиса Энрике Мандетты, стране грозит «мегаэпидемия», и ее причина — мутация патогена, который, как считается, является очень заразным.

С начала декабря стало известно о появлении новых мутировавших штаммов коронавируса в трех странах. Это Великобритания, ЮАР и Бразилия.

Бразильский штамм коронавируса грозит расширением масштабов эпидемии. По словам Мандетты, все страны прекращают авиасообщение с Бразилией, и это логично, однако внутри государства больных свободно перевозят из штата в штат. Экс-министр считает, что такими темпами штамм будет разнесен по всей федерации, так что мегаэпидемия может случиться уже через два месяца.

По последним данным, число случаев инфицирования в мире превысило сто миллионов, более двух миллионов человек умерли.

Как отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа. Он напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество.