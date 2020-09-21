Игорь Черевченко, летом покинувший тульский «Арсенал», сменит Дмитрия Гунько на посту главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки», утверждает РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В понедельник Гунько опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором он попрощался с футболистами и тренерским штабом «Химок, однако затем удалил запись. Официально о расторжении контракта с этим специалистом пока не объявлено.

Чашу терпения руководства подмосковной команды переполнило пятничное выездное поражение от «Краснодара» со счетом 2:7 в матче 8-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

В воскресенье министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что руководство «Химок» будет искать на место главного тренера более опытного специалиста.

🎙 После матча в Краснодаре главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько ответил на вопросы журналистов:https://t.co/dCuUAORmYl pic.twitter.com/wiuvLMrew0 — ФК Химки (@fc_khimki) September 18, 2020

По итогам сезона-2019/20 «Химки» вернулись в элиту отечественного футбола, но пока не сумели одержать ни одной победы в РПЛ и идут на 15-м месте в турнирной таблице с тремя набранными очками.