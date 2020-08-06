Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.

«Сейчас мы очень экономически завязаны на России, и выход сейчас из союзного договора обернется неизгладимыми последствиями для и так уставшей Беларуси», — заявил Черечень в интервью Mpravda.com.

Вместе с тем он добавил, что для обеспечения статуса нейтральной страны в перспективе целесообразно будет выйти из союзного договора с Россией. «Но не очень быстро», — уточнил политик.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.