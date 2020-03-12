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Черчесов продлил контракт до конца 2022 года

00:42 13/03/2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской национальной команды.

Соглашение о сотрудничестве подписано до 30 декабря 2022 года. Контракт начнет действовать 13 марта и может продлиться до лета 2024 при особом условии – если сборная России выйдет из группы в финале предстоящего чемпионата мира в 2022 году в Катаре.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что союз ценит работу Черчесова со сборной. Дюков отметил, что атмосфера в команде стала очень дружной, позитивной и более открытой, в том числе и для болельщиков. Президент РФС уверен, что российская сборная обладает большим потенциалом и впереди ее ждут победы.

Сам Черчесов объяснил, что даты действия контракта перенесли из-за переноса самого чемпионата мира: он пройдет не летом, как планировалось изначально, а ближе к концу года. «На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией», – рассказал главный тренер российской сборной.

Черчесов занимает свой пост с августа 2016 года. Под его руководством сборная России впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. По словам Черчесова, болельщиков ждут сюрпризы в составе сборной. Имена футболистов, которые будут представлять Россию на предстоящих матчах, огласят 16 марта.



