Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в основном списке значится 28 футболистов. Еще шестеро вошли в резервный список, откуда игроки могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Под знамена сборной, помимо прочих, были вызваны полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

‼️ Состав на сборы. Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске. 🧤 Вратари

Антон Шунин («Динамо»)

Маринато Гилерме («Локомотив»)

Матвей Сафонов («Краснодар») — Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020

⛔️ Защитники

Георгий Джикия («Спартак»)

Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА)

Роман Евгеньев («Динамо»)

Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»)

Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция)

Андрей Семёнов («Ахмат»)

Игорь Смольников («Краснодар») — Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020

💥 Нападающие:

Артем Дзюба («Зенит»)

Антон Заболотный («Сочи»)

Александр Соболев («Спартак») — Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020

Ближайшие матчи в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России проведет 15 ноября с командой Турции в Москве и 18 ноября — с командой Сербии в Белграде. На 12 ноября у подопечных Черчесова запланирован товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе.

Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.