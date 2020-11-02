Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии.
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Всего в основном списке значится 28 футболистов. Еще шестеро вошли в резервный список, откуда игроки могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Под знамена сборной, помимо прочих, были вызваны полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
‼️ Состав на сборы. Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.
🧤 Вратари
Антон Шунин («Динамо»)
Маринато Гилерме («Локомотив»)
Матвей Сафонов («Краснодар»)
— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
⛔️ Защитники
Георгий Джикия («Спартак»)
Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА)
Роман Евгеньев («Динамо»)
Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»)
Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция)
Андрей Семёнов («Ахмат»)
Игорь Смольников («Краснодар»)
— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
💥 Нападающие:
Артем Дзюба («Зенит»)
Антон Заболотный («Сочи»)
Александр Соболев («Спартак»)
— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
Ближайшие матчи в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России проведет 15 ноября с командой Турции в Москве и 18 ноября — с командой Сербии в Белграде. На 12 ноября у подопечных Черчесова запланирован товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе.
Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.