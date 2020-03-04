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Черчесов анонсировал сюрпризы в составе сборной России

07:54 03/03/2020

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что на предстоящий сбор национальной команды будут приглашены новые футболисты.

«Не удивляйтесь, если у нас появится еще кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?» – цитирует специалиста портал «Вести».

По словам Черчесова, состав сборной на предстоящие матчи будет объявлен 16 марта. «Дождемся окончания тура в чемпионате России, нас никто не лимитирует в этом плане», – сказал тренер.

Напомним, национальная команда в рамках предстоящего сбора проведет две контрольных игры. 28 марта в гостях россияне сыграют со шведами, а 31 марта в Кишиневе состоится игра против молдаван.



