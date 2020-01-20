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Чемпионы «Дакара»: команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Москву с триумфом

11:27 20/01/2020

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Самолет с командой «КАМАЗ-мастер», победителем ралли-марафона «Дакар-2020», прибыл в московский аэропорт Шереметьево этой ночью. Победителей самой престижной гонки по бездорожью встречали больше сотни фанатов и журналистов, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Пранович.

Огонь и воду они прошли в аравийских пустынях, а вот медные трубы их ждали в Шереметьеве. В победу на «Дакаре» автогонщики «КАМАЗа» вложили столько усилий, что заняли сразу два места на пьедестале — первое и второе. «Русский дух – это самое сильное оружие, которое нам помогало всегда и помогает сейчас. И очень важно в этом году, в год 75-летия Победы, на мирном спортивном фронте России быть победителем. И мы безумно счастливы, что нам удалось это сделать. Вместе мы сила», – подчеркнул руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Несмотря на то что самолет чемпионов приземлился в Москве ближе к полуночи, поздравить победителей «Дакара» собралось больше сотни человек: родные, друзья, фанаты, журналисты. Всю команду «КАМАЗ-мастер» поздравил и президент России Владимир Путин. «Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники. И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряженной гонки», – говорится в телеграмме.

В этом году гонка впервые состоялась на территории Азии. Трасса длиной более 7,5 тысячи километров прошла через всю территорию Саудовской Аравии, большая часть – через пустыню и песчаные дюны. «У каждого своя тактика, и каждый ее придерживается. Весь день концентрация на максимальной скорости. Очень тяжело было. И тем более, если проморгаешь какую-то канаву, яму», – рассказал пилот, серебряный призер ралли-марафона «Дакар-2020» Антон Шибалов.

Проморгаешь канаву – лишишься колеса. Эта гонка по количеству проколов стала рекордной. Шины приходилось менять каждый день. Иногда и по несколько раз. Преподносила трудности и погода: днем в пустыне невыносимо жарко, вечером – до дрожи холодно. «Мы приехали из зимы в зиму, очень короткий световой день. Не дай бог, попасть в темноту и финишировать затемно. Ночью действительно было холодно, и механикам приходилось работать в теплых вещах, чтобы не мерзнуть», — сказал пилот, победитель ралли «Дакар» Андрей Каргинов.

На протяжении многих лет за призовые места на «Дакаре» россияне боролись с немцами, итальянцами и голландцами. Этот год стал сенсационным. Пьедестал чемпионов россияне по-братски делили с белорусами. Экипаж «МАЗа» занял третье место в общем зачете. «Мы с удовольствием разделили с ними подиум. Очень положительно к этому относимся. Очень хорошая, прогрессирующая команда, которая добивается успеха», — отметил Каргинов. Первое место «КАМАЗ» уступать никому не намерен. Победа на «Дакаре» для россиян стала доброй традицией. Эта уже 17-я по счету.





Михаил Пранович