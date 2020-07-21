Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в октябре, пообещал глава UFC Дэйна Уайт.

Ранее планировалось, что Хабиб будет защищать свой титул на турнире UFC-253, который планируется провести 19 сентября.

«Бойцовский остров» был специально организован для проведения турниров по смешанным единоборствам во время пандемии коронавируса. На вопрос, какие большие поединки состоятся в октябре, Уайт ответил, что бой Нурмагомедова будет следующим.

«Все самые главные и самые жестокие бои за титулы пройдут здесь. Абу-Даби рассматривается как новая бойцовая столица мира. Раньше это был Лас-Вегас, сейчас определенно это не так», — цитирует Уайта портал The National.

Глава UFC добавил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца и дадут ему время оправиться от потери отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля на 58-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Dana White exclusive: 'Khabib Nurmagomedov will be next' as Abu Dhabi becomes UFC capital of the world https://t.co/I4keNSNuXv#UFCFightIsland @danawhite pic.twitter.com/smdsQZDBAk — The National (@TheNationalUAE) July 20, 2020

При этом Уайт не исключил, что россиянин может вообще завершить карьеру и уйти из октагона непобежденным, так как уже достиг всего, чего хотел, стал суперзвездой и заработал много денег.

Менеджер Хабиба Ризван Магомедов подтвердил ТАСС, что чемпион не выступит на турнире UFC-253.

Напомним, что претендент на титул Хабиба — американец Джастин Гэтжи — 9 мая в Джексонвилле (США) техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения.

31-летний Нурмагомедов свой последний бой провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил титул в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе спортсмена 28 побед и ни одного поражения.