Трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле американка Анжела Мэдсен погибла, пытаясь в одиночку на лодке переплыть Тихий океан.

Как пишет The Guardian, лодку с привязанным к ней телом спортсменки обнаружила береговая охрана США. Отмечается, что 60-летняя чемпионка хотела преодолеть расстояние от Калифорнии до Гавайев и поставить рекорд, став первой женщиной, которая пересекла Тихий океан. Мэдсэн бы стала и самой возрастной женщиной, переплывшей океан.

Анжела Мэдсен – трехкратная чемпионка мира по паралимпийской гребле, а также бронзовый призел Паралимпиады 2012 года в Лондоне в толкании ядра. Ранее она совершала длительные заплывы в Атлантическом и Индийском океанах. Травму спины Мэдсэн получила на баскетбольном матче, а из-за ошибки врачей при операции спортсменка стала инвалидом.