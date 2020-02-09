СПОРТ

Чемпионка Ласицкене обновила лучший результат сезона по прыжкам в высоту

23:37 09/02/2020

Знаменитая прыгунья в высоту Мария Ласицкене установила новый рекорд турнира «Русская Зима». Два метра пять сантиметров – это еще и лучшее личное достижение спортсменки, передает «МИР 24».

За несколько дней до «Русской Зимы» Ласицкене признали лучшей прыгуньей десятилетия. Данное звание она лишний раз подтвердила. После рекорда турнира Мария замахнулась еще и на рекорд России, но взять планку на высоте два метра семь сантиметров не получилось. Однако сейчас для Ласицкене самое главное – это получить доступ к международным соревнованиям, которого лишилась из-за санкций к Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Очень хочется еще выступить на международной арене с девочками. Заседания нашей комиссии еще не было ни одного, есть вопросы по этому поводу. Хочется, чтобы быстрее все разрешилось, ждем ответов», – рассказала трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене.

Впрочем, в секторе для прыжков в высоту и в России конкуренция очень серьезная. На «Русской Зиме» Ласицкене устроила впечатляющую дуэль с олимпийской чемпионкой Лондона Анной Чичеровой. Для легенды этого вида спорта нынешний сезон, вероятно, станет последним в карьере, но результаты Анны все еще на уровне. В воскресенье она остановилась на высоте один метр 96 сантиметров.



