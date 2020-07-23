Этот странный футбольный сезон в России завершился. И интриги в нем были закрученные, только вот к игре на поле отношения не имевшие: тут были так, интрижки. Основная сюжетная линия завершилась вполне предсказуемой развязкой. Поэтому итоги наши будут не о футболе, а о том, что около. За 30 туров чемпионата России мы узнали, что…

…«Зенит» совсем не видит граней. Менталитет у нас такой: перед большим, сильным, богатым и влиятельным челом бьем. Чем больше бьем, тем больше ненавидим. Но молча. А барин-то так и норовит распоясаться.

«Съели», например, историю со странной покупкой Алексея Сутормина за 50 тысяч. Повозмущались, конечно, но съели. А в конце сезона, с высоты уже оформленного чемпионства, руководство «Зенита» стало позволять себе высказывания за гранью. По-другому нельзя назвать слова генерального директора Александра Медведева о том, что шутливо-эротический танец Дзюбы и Азмуна в раздевалке показывал, что «Зенит» сделает со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. И ведь зачем? У «Зенита» действительно не было конкурентов, что бы там ни говорил Леонид Федун про судейство. Сильный же должен быть добрым, разве не так?

…«Локомотив» так и не разучился конфликтовать с болельщиками. В конце сезона нас словно на машине времени вернули во времена Ольги Смородской, когда противостояние клуба и болельщиков достигало температуры кипения вольфрама (самый тугоплавкий металл). Уволив Юрия Семина, руководство клуба получило свои траурные портреты у стадиона и акцию протеста с уходом активного сектора на 20-й минуте матча. Было ли фиксирование болельщиков на выходе (они должны были прикладывать к считывающему устройству свой абонемент) попыткой сформировать новый список «118», в который заносились неугодные фанаты при Ольге Юрьевне? Клуб это отрицал. Но улаживанию конфликта этот процесс не способствовал.

…«Спартак» по-прежнему «весь такой внезапный». Владелец клуба Леонид Федун обещает через несколько лет отдать команду в управление болельщикам, меняет главного тренера, назначает и быстро увольняет генерального директора, футболисты приезжают, не играют или играют плохо, уезжают… В общем, «така текучка»… Ну а судейские ошибки и вовсе чуть не довели до нервного срыва, после чего открытое письмо в Департамент судейства стало вишенкой на торте.

…судейские скандалы не способны заглушить ни VAR, ни смена власти. После каждого тура в первой части сезона тогдашний глава судейского комитета Александр Егоров очень много общался с журналистами и объяснял все на пальцах. И даже признавал ошибки. Только меньше их не становилось, и Егорова сменили на венгра Виктора Кашшаи. После возобновления сезона у арбитров появился VAR на каждом матче, но недовольных меньше не стало. Кашшаи ошибки признавать не стал, полностью поддерживая все решения рефери и толком ничего не объясняя. И вряд ли открытое письмо от «Спартака» что-то изменит в новом сезоне.

…вопросы с положительными тестами на коронавирус каждый клуб решает как может. При этом перед возобновлением сезона был выпущен единый регламент. Но в итоге «Ростов» играет детьми и получает 10 мячей в свои ворота, «Динамо» с «Краснодаром» переносит матч на резервный день, «Оренбург», а потом и «Сочи» получают техническое поражение, а «Уфа» продолжает играть — при этом в заявке таинственным образом отсутствуют множество игроков «с небольшими травмами».