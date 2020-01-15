СПОРТ

Чемпионат мира по дзюдо 2021 года пройдет в Ташкенте

18:49 15/01/2020

Чемпионат мира по дзюдо – 2021 пройдет в Ташкенте, сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Подписание договора состоялось в столице страны в здании национального олимпийского комитета Узбекистана.

«Этот чемпионат является отличным поводом для демонстрации ценностей Узбекистана и ценности дзюдо во всем мире. Я надеюсь, что это грандиозное событие послужит вдохновением для молодого поколения во всем мире, чтобы насладиться дзюдо, а также другими видами спорта», – заявил президент IJF Мариус Визер.

Напомним, Ташкент принимает этап Гран-при по дзюдо с 2013 года. Впервые в истории дзюдо чемпионат мира пройдет совместно с Международной федерацией спорта слепых.



