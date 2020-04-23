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Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

00:43 24/04/2020

Европейское первенство по легкой атлетике 2020 года, которое должно было пройти в августе в Париже, отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал «МИР 24».

Турнир был запланирован на конец августа и должен был пройти в Париже. Зрителям будут возвращены деньги за билеты.

По словам главы Федерации легкой атлетики Франции Анри Жиро, комментарий которого приводит газета «Le Parisien», организаторы приняли решение отменить соревнования, из-за того, что не хотят подергать жизнь и здоровье людей дополнительному риску.

Ранее, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала ситуацию с коронавирусом в Москве оптимистичной.



