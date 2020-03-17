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Озвучено решение УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2020 г. на фоне вспышки коронавируса по всему миру отложат. Соревнования переносятся на лето 2021 года. О решении УЕФА сообщили в футбольном Союзе Норвегии.

Планируется, что чемпионат проведут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Об этом стало известно во время совещания со всеми странами-членами Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Европе обстановка накалилась до предела – страны ЕС готовятся к худшему и изолируются от всего мира.

Как сообщалось ранее, в России также ужесточают карантинные меры. Ограничения коснулись и спорта – в стране отменяют все соревнования, в том числе футбольные и хоккейные матчи.