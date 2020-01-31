СПОРТ

Чемпионат Европы – 2023 по художественной гимнастике пройдет в Москве

18:52 31/01/2020

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2023 году пройдет в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского гимнастического союза (UEG).

Также известно, что в 2020 году соревнования пройдут в Киеве, в 2021-м – в Варне, а в 2022-м – в Тель-Авиве.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил российских спортсменов права участия в крупных международных соревнованиях, а также их проведения.

Позднее, 17 января, представители оргкомитета чемпионата Европы в Санкт-Петербурге заявили, что решение WADA по отстранению России от международных соревнований не окажет никакого влияния на подготовку и проведение матчей Евро-2020 в РФ.



