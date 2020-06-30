Чемпион России и победитель чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников отправился проходить военную службу по призыву. Он и еще 25 мастеров спорта приняли военную присягу в самарской спортивной роте ЦСКА, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«В весенний призыв 2020 года спортроту ЦСКА/Самара пополнили военнослужащие, представляющие 15 видов спорта. Среди новобранцев мастер спорта международного класса, 25 мастеров спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта», — говорится в сообщении.

По прибытии в Самару спортсмены прошли «Курс молодого бойца». Они оттачивали строевой шаг, изучали стрелковое оружие, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый призывник также овладел навыками оказания первой медицинской помощи.

Отмечается, что на протяжении всего курса спортсмены не прерывали физической подготовки.