Чемпион СССР по футболу в составе московского клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд умер в возрасте 77 лет. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил экс-футболист команды Александр Мирзоян.

«Умер. Сердце», — приводит его слова «РИА Новости».

Свои соболезнования в связи со смертью выразил бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Очень жаль, мы полгода назад виделись с ним на съемках одной передачи. Приятный был мужчина, хоть и колкий на язык. Не всегда он положительно высказывался в мой адрес, но запомнился мне хорошим человеком. Рейнгольд всегда следил за «Спартаком» и говорил то, что думает. Сейчас мало ветеранов клуба, которые не боятся говорить то, что есть на самом деле, не угождая нынешнему руководству. Он был один из них. Соболезную родным и близким», — заявил он «Известиям».

Ранее в этот же день «Газета.ру» сообщала о госпитализации Рейнгольда во время турнира в честь 110-летия со дня рождения игрока «красно-белых» Владимира Степанова.

Валерий Рейнгольд — советский футболист, играл в качестве крайнего нападающего или полузащитника, мастер спорта Советского Союза. Он является культовой фигурой для «Спартака», выступал за красно-белых с 1960 по 1967 год, провел 176 матчей и забил 32 гола. В составе москвичей становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Кроме московского клуба, Рейнгольд играл за воронежский «Труд» (в настоящее время — «Факел») и ярославский «Шинник».