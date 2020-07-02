В Москве в машине на месте водителя обнаружен мертвым известный спортсмен, чемпион России среди юниоров в абсолютной весовой категории, призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса Дмитрий Дунаев.

Как сообщает телеканал 5-tv.ru со ссылкой на источники, автомобиль Volkswagen, в котором находилось тело Дунаева, находился на улице Паустовского.

Приехавшая полиция по предварительным данным в ходе осмотра места происшествия не нашла следов насильственной смерти. Сейчас по данному факту продолжает проверка.

По данным телеканала РЕН-ТВ, в последнее время спортсмен много болел. По предварительной версии, у Дунаева мог оторваться тромб. Месяц назад он справил свое 43-летие