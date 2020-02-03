Чемпион мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился курьером в фирму по доставке еды в Екатеринбурге. Он зарабатывает деньги, чтобы поехать на Паралимпиаду в Токио.

Асташов оформлен на работу 2 февраля, рассказали в пресс-службе «Яндекс. Еда». Несмотря на физические проблемы (у мужчины с рождения нет ни рук, ни ног), он справляется со всеми необходимыми для работы действиями и очень мотивирован работать, передает региональный портал «Е1».

Первое время спортсмена, как и всех новых сотрудников, будет курировать супервайзер, который поможет адаптироваться и выстроить график.

Издание напомнило, что в ноябре Асташов обращался за помощью к депутату Госдумы Антону Шипулину. Для прохождения отборочных соревнований паратриатлонисту нужно 350 тыс. рублей. Парламентарий рекомендовал ему писать обращение, которое будет разослано по меценатам.

Старший тренер российской сборной по паратриатлону Марина Никитина сообщила «РИА Новости», что не знала о трудоустройстве спортсмена и отказалась комментировать информацию, пока не выяснит подробности.

Асташов вырос в детском доме. Занимался плаванием и стал чемпионом России, но не прошел отбор в национальную сборную. После этого он переключился на паратриатлон и в 2019 году выиграл кубок мира по этому виду спорта.

11 октября 2019 года паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

Официальное приглашение было подписано президентом Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года Есиро Мори.