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Чемпион мира по хоккею Андрей Марков объявил о завершении карьеры

23:11 16/04/2020

Чемпион мира 2008 года по хоккею Андрей Марков завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил его агент Сергей Исаков.

«Андрей мне сказал, что не будет больше играть. Он завершает карьеру», – цитирует Исакова ТАСС.

Андрей Марков – воспитанник подмосковного клуба «Химик». Профессионально играть начал в 1995 году. Последний сезон Марков играл за ярославский «Локомотив». За 23 игры регулярного чемпионата на счету защитника – одна шайба, шесть голевых передач и один результативный пас в плей-офф.

В 2008 году в составе сборной России он стал чемпионом мира, в 2005 и 2007 годах – бронзовым призером мировых соревнований.

Самой известной шайбой Маркова стала заброшенная в финале Евролиги сезона -1998/99 в составе «Динамо». Тогда он сравнял счет с магнитогорским «Металлургом» за восемь секунд до окончания основного времени игры. Но в овертайме матча команда Маркова все же уступила соперникам со счетом 1:2.

В Национальной хоккейной лиге Марков играл в составе «Монреаля» с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах провел 990 матчей и набрал 572 очка.

Ранее о завершении спортивной карьеры заявили теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Аделина Сотникова, биатлонист Мартен Фуркад.



