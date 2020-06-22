Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев рассказал о своих проблемах с алкоголем, которые мешали его профессиональной карьере, а также выразил желание вернуться в большой спорт.

По словам Николая, он старался свою реанимировать карьеру, но никак не мог справиться. Потом начался период, когда он вообще не понимал, что происходит.

«Думал, может пойти работать тренером или еще куда-нибудь. Просто не мог себя найти и понять, что мне нужно. Прекрасно понимал, что играть я могу. Но и свои проблемы осознавал. Я начал понимать, что пора браться за ум. Из-за алкоголя, словно снежный ком, на меня наваливались и другие неприятности. Я понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться моей карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль», — поделился воспоминаниями хоккеист в интервью «Чемпионату».

По совету друзей Жердев отправился в монастырь — в псковскую Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь, где пробыл две недели. Там он познакомился там «с очень хорошими людьми, которые направили его на нужный путь».

«Наместник монастыря, архимандрит Спиридон и иеромонах Агафангел сделали для меня многое. Не было никаких докторов, никаких психологов. Хотя они, наверное, тоже в какой-то степени психологи. Они беседовали со мной, слушали, что мной происходит и объясняли, почему это происходит», — поделился воспоминаниями хоккеист.

По словам 35-летнего спортсмена, он очень хочет вернуться в большой хоккей и готов играть в Высшей лиге, а дальше, если люди в него поверят, постарается показать результат уже в КХЛ.

В 2003 году Жердев был выбран на драфте НХЛ под общим четвертым номером. В НХЛ он выступал за «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию», проведя в общей сложности 421 матч, забросив 115 шайб и отдав 146 передач. Также в его активе две победы на чемпионатах мира в составе сборной России в 2009 и 2012 годах.