Нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает AFP. По информации источника, форвард сдал положительный тест на коронавирус утром в понедельник.

При этом днем Мбаппе провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста.

Позднее 21-летний нападающий покинул расположение сборной Франции и был помещен на карантин. Он не примет участия в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии, который пройдет 8 сентября на «Стад де Франс».

Мбаппе стал седьмым игроком «ПСЖ», заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты, в частности, сдали полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский «Зенит», а также бразильский нападающий Неймар.

Kylian Mbappe will miss France's Nations League game against Croatia and Paris Saint-Germain's season opener after testing positive for coronavirus. — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Уже состоялись два тура, но «ПСЖ» не провел ни одного матча — встречи были перенесены по просьбе парижан.

Килиан Мбаппе является четырехкратным чемпионом Франции, а в составе национальной команды — победителем чемпионата мира 2018 года в России.