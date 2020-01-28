29 января — День работников прокуратуры в Молдавии, день рождения полуторки и день смерти Евгения Леонова.

День работников прокуратуры в Молдавии отмечается 29 января, потому что в этот день в 1992 году там был принят закон «О прокуратуре».

29 января 1616 года был европейцы открыли мыс Горн, крайнюю южную точку Южной Америки, 1932-го — с конвейера на горьковском заводе сошла полуторка, советский грузовик грузоподъемностью полторы тонны, а 2010-го — российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет.

29 января родились российский писатель Антон Чехов (1860 год), французский писатель Ромен Роллан (1866-й), американский актер Том Селлек (1945-й), чешский хоккеист Доминик Гашек (1965-й), бразильский футболист Ромарио (1966-й) и российский певец Дмитрий Маликов (1970-й).

29 января скончались американский поэт Роберт Фрост (1963 год), сооснователь Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Аллен Даллес (1969-й), российский актер Евгений Леонов (1994-й) и французский режиссер Жак Риветт (2016-й).

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