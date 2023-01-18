В современном мире большое значение имеют мобильность и автономность: возможность работать из любой точки страны и мира, обходиться длительное время без источников электроэнергии (к примеру, в путешествии). Именно поэтому емкость аккумуляторов ноутбуков и смартфонов увеличивается от модели к модели, а повербанки и зарядные станции пользуются все большим спросом. Давайте разберемся, какая разница между этими двумя типами устройств и как выбрать подходящий powerbank.

Powerbank и зарядная станция: основные отличия

Повербанк (его еще называют внешним аккумулятором или портативной зарядкой) предназначен для подзарядки небольших гаджетов: смартфонов, умных часов, фитнес-браслетов. Зарядные же станции обладают гораздо большей емкостью (от 40 000 мА и больше) и имеют несколько разъемов, благодаря чему подходят для эффективной зарядки самых разных устройств: ноутбуков, смартфонов, видеокамер и т.д.

Основные параметры выбора повербанка

Одной из главных характеристик и повербанка, и зарядной станции, является их емкость. Для внешней батареи вполне достаточно будет емкости 10-20 тыс. мА. Этого хватит для 2-5 полных зарядок смартфона с аккумулятором средней емкости. А вот зарядные станции, как правило, обладают емкостью 40 000 мА и выше.

Но есть и другие важные параметры, которые следует учитывать:

Выходная сила тока. Она должна совпадать с аналогичным входным показателем заряжаемых устройств: для телефонов и смарт-часов этот показатель составляет 1-2 А, для ноутбуков 5 А.

Выходное напряжение. Этот показатель также должен соответствовать входному напряжению гаджета во избежание поломок: 5 В для небольших устройств (планшетов, смартфонов), 15-20 В для ноутбуков.

Выходная мощность. Она должна быть больше, чем у заряжаемого устройства, иначе вместо зарядки повербанк его посадит. Средняя портативная батарея обычно имеет мощность 15-20 Вт, а технология Power Delivery может поддерживать мощность до 100 Вт (!).

Есть и другие показатели, которые могут повлиять на выбор: размеры и вес портативной зарядки, ее цвет и дизайн, материал корпуса, наличие и вид индикаторов заряда. Это менее существенно, чем емкость и мощность, но тоже может играть определенную роль.