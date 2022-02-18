Компания Samsung — один из крупнейших поставщиков электроники и бытовой техники. Ее продукция всегда ассоциируется с высоким качеством, надежностью. Лидерские позиции производитель удерживает в области производства холодильников. Ее устройства всегда выделяют инновационные технологии.

Стоит добавить к этому стильное оформление, функциональность и практичность. На https://allo.ua/ru/holodilniki/proizvoditel-samsung/ купить холодильники Samsung можно в ассортименте. В продаже имеются как компактные модели, так и просторные side-by-side для большой семьи. По бюджету они представлены от эконом до люкс.

Достоинства холодильников Samsung

Стоит ли напоминать, что корейская компания внимательно следит за качеством. Строгий контроль позволяет минимизировать «выброс» на рынок бракованной продукции. Вместе с тем система приема отзывов работает четко, учитывает пожелания и отклики клиентов. Среди достоинств холодильников «Самсунг» — это:

Современные технологии. В том числе, холодильники компании почти все работают на системе No-Frost, которая не предполагает льдообразования в морозильной камере.

Качественная сборка. Производство холодильников ведется на сертифицированных заводах. Сами комплектующие — это запатентованные и испытанные разработки.

Высокий класс энергоэффективности. В компании постоянно стремятся к созданию холодильников с наилучшими показателями энергосбережения, что делает их экономичными.

Эргономичность. Над дизайном и внутренним устройством работают лучшие аналитики, изучающие пожелания клиентов. Поэтому с вместимостью и порядком не возникает проблем.

При выборе холодильника Samsung, необходимо учитывать множество факторов. Например, объем, функциональность. Большинство современных моделей оснащены электронной системой управления. Ее достоинства в том, что они не требуют особой подготовки и инструктажа, интуитивно понятная.

На что обратить внимание при выборе?

Учитывая многообразие моделей, не стоит спешить. Внимательно осмотрите ассортимент, добавьте разные понравившиеся модели для сравнения. Изучите объемы морозильной и холодильной камер. Они должны полностью устраивать вас.

Если вы выбираете холодильник нестандартного размера, то убедитесь, что он «встанет» на вашей кухне, пройдет через дверной проем. Просмотрите внутреннее устройство. Объем должен быть вместительным, полезным для всей семьи.