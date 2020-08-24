Вши и блохи – кровососущие паразиты животных и человека. Первые вызывают педикулез, вторые могут нападать на людей в определенных обстоятельствах. Между этими насекомыми есть существенные отличия, о которых нужно знать, чтобы понимать, как происходит заражение, его опасность, что делать, чтобы не подвергнуться атаке вредных насекомых. Зная отличительные признаки вшей от блох, можно подобрать правильные средства для лечения без вреда для здоровья.

Отличительные черты блох

Блохи кровососущие паразиты теплокровных животных. Отличительные особенности:

ротовой аппарат колюще-сосущего типа;

тело округлой формы (до 5 мм) с плотным хитиновым покровом (их довольно трудно раздавить пальцами);

задние ноги мощные, прыгательного типа, что позволяет им за один прыжок преодолевать расстояние до полуметра;

живут на теле хозяина (в шерсти или пуху), а также в лесной траве, подстилке и щелях помещений.

Обратите внимание. Блохи имеют большое видовое разнообразие. Науке известно более 2000 видов этих насекомых.

Блохи не облигатные паразиты животных, поэтому если им не хватает особей для кормления, то они нападают на людей. Отличительной чертой укусов является то, что ранки часто располагаются в ряд и очень сильно зудят. Взрослая особь за жизнь (длительность 1-3 месяца, зависимо от температуры) совершает примерно 100 укусов, самки откладывают до 600 яиц.

Характеристика вшей

Вши эктопаразиты человека и животных.

Они имеют следующие особенности:

ротовой аппарат колюще-сосущего типа;

форма тела – каплевидная, плоская;

продолжительность жизни – месяц, в сутки самка откладывает до 7-8 яиц, называемых гнидами;

яйца прикрепляются к волосам в виде серых мешочков;

на человеке паразитирует три вида, на животных гораздо больше.

Важно. Вши, живущие на животных, также могут кусать, однако, они не вызывают педикулез, достаточно удалить их с тела, одежды или покинуть место их скопления.

Блохи и вши не только доставляют массу дискомфорта, вызывая зуд и дерматит, но и переносят опасные заболевания, такие как тиф, риккетсиоз, лимфаденит и другие инфекционные болезни. Поэтому при обнаружении важно использовать надежные и качественные средства, которые можно приобрести по ссылке https://vsham.net/.

Виды вшей и главные отличия от блох

На теле человека паразитирует три вида вшей:

1. Головная встречается чаще всего. Педикулез, как правило, диагностируется у детей и лиц из низших социальных категорий. Передаются при контакте или одновременном пользовании предметов для ухода.

2. Лобковая – живет в области паха, на гениталиях, передается при половом контакте или пользовании общим бельем.

3. Платяная или постельная вошь, живет в постельном белье, нападает обычно ночью.

Отличить насекомых не сложно. Для этого нужно обратить внимание на такие параметры:

внешний вид – блоха темная, круглая, плоская с боков, вошь – более широкая и плоская, окрас серый, по бокам выраженная пигментация;

вши ползают, а блохи прыгают;

вши живут на теле человека (платяная в белье), а блохи на животных, в подстилке или щелях;

укусы вшей произвольные, а у блох укусы часто вытраиваются в линию;

яйца: у вшей гниды прикреплены к волосам, блохи откладывают яйца в полу, траве или подстилке.

Лечение

Педикулез констатируют примерно через месяц после попадания насекомых в волосы человека. Вши за это время размножаются и доставляют массу дискомфорта. Лечение предполагает вычесывание вшей и гнид, стрижку, использование народных средств (например, керосина, уксуса и других средств), а также специальных шампуней и профессиональных средств.