Футболисты «Челси» в гостевом матче чемпионата Англии сыграли вничью со счетом 3:3 с «Вест Бромвичем», хотя уступали после первого тайма с разницей в три мяча.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Каллум Робинсон (4′, 25′) и Кайл Бартли (27′), у лондонцев отличились Мэйсон Маунт (54′), Каллум Хадсон-Одои (70′) и Тэмми Абрахам (90+3′).

«Ошибки, приводящие к голам, всегда усложняют игру. Футболисты продемонстрировали силу воли, но мы вообще не должны оказываться в таких ситуациях. Мы будем продолжать работать и добиваться нужных результатов», — цитирует главного тренера «аристократов» Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.

HT: West Brom 3-0 Chelsea…

FT: West Brom 3-3 Chelsea! pic.twitter.com/bRmLq8L1Uk — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 27, 2020

Вернувшийся в высший дивизион «Вест Бромвич» набрал первое очко (в первых двух турах клуб проиграл) и занимает сейчас 16-е место в турнирной таблице. «Челси» (4) располагается на шестой позиции. Лидирует «Эвертон» (9) победивший в трех стартовых матчах.