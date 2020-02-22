СПОРТ

«Челси» одолел «Тоттенхэм», укрепившись на четвертом месте

20:26 22/02/2020

Английский профессиональный футбольный клуб «Челси» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби. Спортсмены встретились в рамках 27-го тура Английской премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 15-й минуте игрок «Челси» Оливье Жиру вывел вперед. Во втором тайме преимущество «синих» удвоил Маркос Алонсо. Под конец матча защитник «синих» Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в собственные ворота, что позволило «Тоттенхэму» вернуть интригу в противостояние. Однако на большее подопечных Жозе Моуриньо, так и не хватило. Благодаря этой победе Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в истории АПЛ, который обыграл Моуриньо в обеих встречах сезона.

По итогам тура «Челси» набрал 44 очка, расположившись на четвертом месте турнирной таблицы. «Тоттенхэм», на счету у которого 40 очков, находится на пятой позиции. Теперь «Челси» 29 февраля сразится с «Борнмутом».

Ранее стало известно, что «Атлетико» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Автором единственного гола стал Сауль, он отправил мяч в ворота противника на четвертой минуте матча.



