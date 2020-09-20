Тандем адвокатов в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова, кажется, сумел сработать так, чтобы плохо было обеим сторонам.
Актер получил серьезный срок, родственники погибшего, кроме одного из сыновей, не получили никакой компенсации.
И вот теперь, осознав последствия, виновник трагедии избавился от своего «защитника», а пострадавшие готовы изменить линию поведения. У них к их адвокату, приезжавшему в суд на самокате тоже есть вопросы.
Как рассказал «Собеседник», в селе, где живет родня Захарова, актеру уже сопереживают. Считают, что его подвела защита.
Близкая подруга семьи Захаровых Наталья Ивановна, объяснила журналистам, что они ждали извинений.
«Я знаю Захаровых. Всё бы по-другому могло быть», говорит она.
Адвокат Пашаев неоднократно публично заявлял, что родственники отказываются от общения.
По словам женщины, все было не так. С младшим сыном погибшего защитник связывался всего один раз. По телефону. Запись, как она говорит, сохранена.
К Марии Ивановне однажды постучался незнакомец, пренебрежительно предложивший взять деньги и заткнуться. Она, естественно, не открыла.
Старший сын, Виталий, который требовал и которому присудили 800 тысяч рублей компенсации, как считает Наталья, очень подвержен чужому влиянию.
Сейчас же, когда у актера другие адвокаты, перед кассационной инстанцией потерпевшие готовы встречаться и вести переговоры.
«Актёру уже много лет, плюс всевозможные заболевания, несовершеннолетние дети… поэтому много лет в тюрьме он не вынесет. Оба адвоката устроили шоу. А кто проиграл? Ефремов! Мне жалко было артиста, не верю, что он бессердечный. Надеюсь, скоро эта комедия закончится», — говорит Наталья Ивановна.
Как ранее писал «Рамблер», по итогам очень странно выстроенной стратегии защиты Михаил Ефремов получил 8 лет лишения свободы.
Как пишут СМИ, эксперты считают приговор адекватным содеянному, но также высказывают предположение, что при ином поведении подсудимого и его защиты он мог бы быть несколько мягче.