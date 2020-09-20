Тандем адвокатов в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова, кажется, сумел сработать так, чтобы плохо было обеим сторонам.

Актер получил серьезный срок, родственники погибшего, кроме одного из сыновей, не получили никакой компенсации.

И вот теперь, осознав последствия, виновник трагедии избавился от своего «защитника», а пострадавшие готовы изменить линию поведения. У них к их адвокату, приезжавшему в суд на самокате тоже есть вопросы.

Как рассказал «Собеседник», в селе, где живет родня Захарова, актеру уже сопереживают. Считают, что его подвела защита.

Близкая подруга семьи Захаровых Наталья Ивановна, объяснила журналистам, что они ждали извинений.

«Я знаю Захаровых. Всё бы по-другому могло быть», говорит она.

Адвокат Пашаев неоднократно публично заявлял, что родственники отказываются от общения.

По словам женщины, все было не так. С младшим сыном погибшего защитник связывался всего один раз. По телефону. Запись, как она говорит, сохранена.

К Марии Ивановне однажды постучался незнакомец, пренебрежительно предложивший взять деньги и заткнуться. Она, естественно, не открыла.

Старший сын, Виталий, который требовал и которому присудили 800 тысяч рублей компенсации, как считает Наталья, очень подвержен чужому влиянию.

Сейчас же, когда у актера другие адвокаты, перед кассационной инстанцией потерпевшие готовы встречаться и вести переговоры.

«Актёру уже много лет, плюс всевозможные заболевания, несовершеннолетние дети… поэтому много лет в тюрьме он не вынесет. Оба адвоката устроили шоу. А кто проиграл? Ефремов! Мне жалко было артиста, не верю, что он бессердечный. Надеюсь, скоро эта комедия закончится», — говорит Наталья Ивановна.

Как ранее писал «Рамблер», по итогам очень странно выстроенной стратегии защиты Михаил Ефремов получил 8 лет лишения свободы.

Как пишут СМИ, эксперты считают приговор адекватным содеянному, но также высказывают предположение, что при ином поведении подсудимого и его защиты он мог бы быть несколько мягче.