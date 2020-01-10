Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев намерен бороться с плагиатом чеченского фольклора. Этим, по его мнению, злоупотребляют другие народы.

В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё — наш долг. Нельзя на это вечно смотреть и говорить «ничего страшного», — отметил министр в своём Instagram.

Чиновник поручил директору Центра народного творчества министерства и начальнику отдела учебных заведений «собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было». По итогу этой работы будет принят «план действий». Что грозит плагиаторам — не сообщается.

View this post on Instagram Чеченский фольклор очень богат своей тысячелетней историей, в который веками собирались народные илли, назмы, песни, легенды, сказания, сказки, баллады, шутки и тд. Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф ,,народное''. Однако, в наши дни мы не редко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё — наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить ,,ничего страшного''. Нам чужого не надо, да и своего не отдадим. Сегодня провёл встречу с Директором Центра народного творчества Минкультуры ЧР Р.Даудовым и начальником отдела учебных заведений Ш.Цуруевым. Поручил собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было. По итогам будет принят план соответствующих действий. Если у кого есть замечания и ссылки по данного вопросу, то прошу скинуть в директ A post shared by Министерство культуры ЧР (@daaev_mk) on Jan 9, 2020 at 7:16am PST

В министр культуры Чечни отчитывал певца Аюба Вахарагова за выступления без разрешения «специальной комиссии». По словам чиновника, «только после этого песня имеет право уйти в народ». Он пригрозил тем, что никому в республике не позволят «шутки шутить», поскольку там «есть „отец“, власть и закон».

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство культуры Чечни начало поиски в Интернете «псевдоартистов». В ведомстве недовольны тем, как они представляют культуру республики в социальных сетях.

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