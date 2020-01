View this post on Instagram

Чеченский фольклор очень богат своей тысячелетней историей, в который веками собирались народные илли, назмы, песни, легенды, сказания, сказки, баллады, шутки и тд. Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф ,,народное''. Однако, в наши дни мы не редко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё — наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить ,,ничего страшного''. Нам чужого не надо, да и своего не отдадим. Сегодня провёл встречу с Директором Центра народного творчества Минкультуры ЧР Р.Даудовым и начальником отдела учебных заведений Ш.Цуруевым. Поручил собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было. По итогам будет принят план соответствующих действий. Если у кого есть замечания и ссылки по данного вопросу, то прошу скинуть в директ