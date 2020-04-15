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Жительницу чеченского села Гехи Зару Тепсуркаеву заставили покаяться за просьбу помочь продуктами, обращенную к главе республики Рамзану Кадырову. Об этом сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на сюжет ЧГТРК «Грозный».

У Тепсуркаевой девять детей и муж-инвалид, говорилось в сюжете на чеченском языке, который перевели журналисты «Кавказского узла». В обращении женщина сказала, что у нее нет возможности закупать продукты на неделю и она не знает, «что делать с семьей». В сюжете ЧГТРК заверили, что семье неоднократно помогал фонд имени Ахмата Кадырова.

После обращения домой к Тепсуркаевой приехал глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов и заявил, что семья должна использовать свои десять соток земли, чтобы питаться, а глава республики «не обязан их кормить». Он добавил, что в семье шесть человек, которые могут работать, и ей «ничего не полагается, потому что она не ценит то, что у нее есть».

В кадре также показали двух сыновей женщины, склонивших голову и прикрывающих лицо бейсболками. По данным «Кавказского узла», исламский судья района раскритиковал одного из них за позднее пробуждение и заявил, что, «если нет работы, сразу после утреннего намаза надо было дать лопаты в руки и отправить обоих [сыновей] копать огород». Судья также задал вопрос:

«В чем виноват падишах?», имея в виду Кадырова.

Тепсуркаева извинилась за свою просьбу и попыталась объяснить, что огород не удалось засадить из-за дождей.

«Падишах всем помогает. Решив, что, может, и мне поможет, не подумав, сделала [обращение]. Не надо было [этого] делать», — сказала женщина.

В сюжете ЧГТРК также сказано, что чиновники, несмотря на критику в адрес семьи, передали Тепсуркаевым продукты.

Ранее Рамзан Кадыров предложил отправлять нарушителей режима самоизоляции на сельскохозяйственные работы. Он объяснил, что наказывать всю семью из-за одного человека несправедливо, поэтому нарушители будут оплачивать долг перед обществом иначе.

«Ему не сиделось дома, и он вышел? Ну так пусть целый день работает на поле и приносит пользу. Мы найдем ему работу. Пусть пашет поля, сеет и выращивает», — сказал Кадыров.

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