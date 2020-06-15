В центре французского города Дижон в ночь на субботу 13 июня произошли массовые столкновения между представителями чеченской диаспоры и преступными группировками из стран Магриба – региона Северной Африки, включающего Марокко, Тунис и Алжир, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

Сначала в центре города стали собираться несколько десятков человек в одежде с капюшонами, потом они двинулись на одну известную кальянную. У нападавших были арматура, ножи, отвёртки и бейсбольные биты. На место срочно прибыли отряды полиции, которым пришлось использовать слезоточивый газ для разгона разъярённой толпы.

Оказывается, что причиной разборок стало избиение выходца из Чечни представителями местной банды, сколоченной из уроженцев стран Магриба. Тогда собрались чеченцы из нескольких городов Франции, чтобы свести счета. Вице-прокурор Дижона сообщил, что в итоге беспорядков оказались ранены 10 человек. Однако никто не арестован.

Отмечается, что представители этнических группировок попытались снова встретиться для выяснения отношений в ночь на воскресенье, но им помешали правоохранительные органы. Охрана общественного порядка в городе усилена двумя рота полицейского спецназа.