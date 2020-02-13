Школьник из Чебоксар Вадим Анисимов получил портрет с автографом президента России в ответ на письмо, отправленное главе государства, сообщается на портале органов власти Чувашии.

Ученик 11-го класса школы №10 Вадим Анисимов в начале года отправил письмо президенту страны Владимиру Путину. «Я Вас очень сильно уважаю и ценю Ваш вклад в нашу страну», — написал юноша, добавив, что хотел бы получить портрет президента с его автографом.

«Глава государства откликнулся на просьбу школьника. Двенадцатого февраля Вадим вместе со своей мамой были приглашены в аппарат главного федерального инспектора по Чувашии Геннадия Федорова. Вручая портрет Путина с автографом, Федоров пожелал 11-класснику успешной сдачи единого государственного экзамена. Юноша рассказал, что планирует получить высшее образование по направлению «Государственное и муниципальное управление», — говорится в сообщении.

Мама Вадима в свою очередь отметила, что портрет с автографом президента они повесят "на видное место".

Отмечается, что школьник является участником международных фестивалей и всероссийских олимпиад, занимается спортом и ежегодно участвует в сдаче норм ГТО.

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