Зоолог и фотограф из Лондона Дэни Коннор последние три месяца живет в Швеции. За это время она успела стать приемной мамой для четырех бельчат, чью маму сбила машина. Во время кормления она снимает малышей на видео и выкладывает ролики у себя в твиттере. Видео с мило чавкающими бельчатами уже собрали тысячи лайков и комментариев, пишет Bored Panda.

I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel.

Коллеги Дэни сказали ей, что бельчата слишком маленькие, чтобы выжить в неволе.

«Мне нравилось смотреть, как они едят еду, которую я им оставляю, и я решила, что если у них есть зубы и они могут есть, то смогут выжить и в лесу», — рассказала девушка.

A viscous battle over a piece of pear.

Каждый день Дэни проводила с бельчатами по 4-6 часов. Наблюдала за ними и снимала их на камеру. Одно видео с чавкающим бельчонком собрало несколько миллионов просмотров. Помимо чавканья, Дэни снимала и другие милые видео, например, как бельчата зевают: