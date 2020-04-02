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В Москве мобилизуют все мощности для борьбы с коронавирусом: к этому подключились не только федеральные и региональные клиники, но и частные медицинские центры.

Ранее президент Владимир Путин поручил в ближайшие дни проверить готовность больниц и частных клиник к приему пациентов с коронавирусом, также он заявил о необходимости увеличить число коек для заразившихся.

«Работа очень тяжелая, непростая. Непростая с точки зрения подготовки персонала, его морального настроя на сложную работу, перестройки самих помещений, логистики, передвижения пациентов, оснащения необходимым оборудованием. Тем не менее такая работа проводится практически круглые сутки», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

На сегодня уже две сети частных клиник — "Медси" и "Мать и дитя" — перепрофилировали свои стационары в инфекционные больницы.

Частная сеть клиник «Медси», принадлежащая АФК «Система», организовала инфекционный стационар, в том числе, для пациентов с COVID-19, на базе одной из клинических больниц, расположенной в Московской области, первые 100 коек открыли в больнице 1 апреля.

«В Красногорске на Пятницком шоссе полностью вся больница, весь коечный фонд перепрофилирован под инфекционный стационар… Перепрофилирован 600-коечный стационар под 300 инфекционных коек, в перспективе… Ориентировочно в течение месяца мы должны открыть 300 коек, 30 из них — реанимационные», — сообщил РИА Новости заместитель главного врача по клинико-диагностической работе клинической больницы №1 «Медси» Станислав Абазьев.

Он подчеркнул, что по полисам ОМС или ДМС лечение будет бесплатным. Пациентов с пневмонией, внебольничной пневмонией, с COVID-19 или подозрением на инфекцию в стационар будут доставлять бригады скорой помощи.

Врач отметил, что стационар уже обеспечен лекарствами, необходимыми для лечения инфекционных больных. Также на базе больницы есть необходимое количество индивидуальных средств защиты.

С 30 марта принимать пациентов с подозрением на коронавирус и пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ начал Клинический госпиталь "Лапино" (сеть клиник "Мать и дитя"). Для приема экстренных больных работают отделения хирургии, кардиологии и урологии. А родовое отделение КГ "Лапино" временно будет принимать рожениц с повышенной температурой или признаками ОРВИ, вне зависимости от того, заключили ли они контракт на ведение родов.

При поддержке Роспотребнадзора частная лаборатория «Гемотест» с 26 марта выполняет тесты на коронавирус в Москве и Подмосковье, а Симферополе — c 31 марта. В столице тестирование можно пройти уже в 15 филиалах. Тест на COVID-19 в своих лабораториях в середине апреля начнет проводить и «Инвитро». В частном медицинском холдинге пообещали сделать цену анализа максимально «подъемной».

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