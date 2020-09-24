Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин российского производства. Речь идёт о препаратах «Ультрикс» и «Ультрикс Квадри». Участники системы добровольного медицинского страхования пожаловались на их дефицит.

Как рассказал РБК гендиректор «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, ещё летом клиники разместили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз, однако мощности её производителя сейчас загружены под государственный заказ. Поэтому привиться вакцинами из линейки «Ультрикс» можно в очень ограниченных количествах.

Вакцины нет в наличии в клиниках «Мать и дитя», Европейский медицинский центр, «Семейный доктор» и входящей в группу «Ингосстрах» сети «Будь здоров». Вместо «Ультрикса» эти клиники используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Практические нет вакцины в аптечных сетях «36,6», «Ригла» и «Магнит Аптека».

В пресс-службе компании — производителя вакцины «Ультрикс» подтвердили нехватку препарата. Там отметили, что вакцины не хватает из-за увеличения поставок в государственные медучреждения для бесплатной иммунизации населения.

Как писал NEWS.ru, на российский рынок начали поставлять новую отечественную вакцину. Препарат включает в себя четыре актуальных штамма вируса гриппа и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поставками четырёхвалентной вакцины под названием «Ультрикс Квадри» занимается холдинг «Нацимбио», входящий в госкорпорацию «Ростех». В рамках контракта с Минздравом РФ до конца 2019 года в регионы поступит более 2,7 млн доз. Поэтапный переход на вакцинацию населения данным препаратом рассчитан до 2023 года.