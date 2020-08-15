Знаменитый актер Чак Норрис записал обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить его плакать. Ролик опубликовал канал «360».

"Я бы хотел сказать пару слов Саше, так же известному как "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, когда я режу лук, плачет он. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", — заявил актер.

Видео было записано через сервис Cameo, который позволяет заказывать у знаменитостей различные ролики за определенную плату.

На прошлой неделе в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

После оглашения результатов по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.