Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил в интервью Mpravda.com, что все еще находится на Украине, и в связи с объявлением в розыск теперь в Россию не поедет.

«Сейчас я в Украине. В Россию я точно не намерен ехать, если я там нахожусь в базе данных уголовного розыска», — сказал Цепкало.

Он предположил, что Москва могла объявить его в розыск «автоматически».

«Я думаю, что на самом деле это просто автоматически происходит. То есть если у нас единая база данных — Белоруссии и России, и если белорусы меня внесли, то автоматически в России я оказываюсь отраженным», — добавил политик.

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