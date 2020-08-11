Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил Mpravda.com, что на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую было оказано давление через ее мужа.

«Светлану выпустили. Но у них есть инструмент давления на нее в виде мужа, который сидит в тюрьме… На нее оказали давление»,- сказал Цепкало по телефону.

Ранее доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила Mpravda.com, что у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста.