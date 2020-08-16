Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что его супругу и детей не пропускают на границе России и Украины.

"Моя супруга с детьми находится на российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на российской стороне. Ее вернули назад уже после того, как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе", — написал Цепкало в своем Telegram-канале.

Белорусский политик добавил, что рассматривает это как давление на него из-за политической позиции.

Сам Цепкало объявлен в России в розыск после того, как в Белоруссии против него завели уголовное дело о взятке.