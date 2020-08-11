Валерий Цепкало заявил Mpravda.com, что посоветовал жене повторно уехать из Белоруссии в Россию, сам он пока находится в Киеве.

«Я сейчас в Киеве. Были Москва, Киев, Варшава, сейчас опять в Киев вернулся. Жена сейчас в Подмосковье находится»,- сказал Цепкало в телефонном разговоре с корреспондентом Mpravda.com.

Он пояснил, что Вероника Цепкало вернулась в Минск после голосования в Москве, но с началом протестов он посоветовал ей покинуть страну.

«Она приехала (в РФ) ночью из Белоруссии. Я ей сказал, чтобы она уезжала из Минска, потому что там хапун пошел серьезный, так сказать, и все медийные люди являются первым объектом для возможного ареста. И чтобы на меня не могли давить, я Веронике сказал, чтобы она опять уехала»,- сказал Цепкало.