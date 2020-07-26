Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, который ранее покинул республику и сейчас находится в Москве, заявил, что в России занимается предвыборной кампанией.

В пятницу источник в окружении Цепкало сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.

«Подождите, сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией», — заявил Цепкало в интервью журналу Forbes, отвечая на вопрос, чем он планирует заниматься в России.

На вопрос о том, вернется ли он в Белоруссию в случае победы на выборах Лукашенко, Цепкало заявил, что это будет невозможно.

По поводу объединения своего предвыборного штаба со штабами кандидата в президенты Светланы Тихановской и незарегистрированного в этом качестве экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, Цепкало отметил, что формирование коалиций — это естественный процесс и он имеет значение на определенном историческом этапе.

«Безусловно, я буду участвовать в новой кампании. И как бы там ни сложилось, все участвующие в объединении политические силы должны дальше идти рука об руку, при этом конкурируя. Возможность участвовать в кампании появится и у меня, и у Сергея Тихановского, и у Виктора Бабарико. При этом неважно, что кто-то не станет президентом. В демократическом обществе есть много других форм влияния на политическую обстановку», — отметил политик.

Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.