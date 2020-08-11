Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил Mpravda.com, что оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской главой государства.

«Естественно, признание Тихановской президентом (Белоруссии) — это мы будем требовать от международного сообщества», — сказал Цепкало по телефону.

Также он подчеркнул, что оппозиция намерена требовать амнистии всех политических заключенных и тех, кто был арестован по «экономическим» статьям.

«Таких людей много, у нас по экономическим статьям самое большое количество людей в Европе сидит», — сказал Цепкало.