Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало подтвердил Mpravda.com, что пока со Светланой Тихановской нет связи.

«Пока не удалось с ней связаться. Отправляли сообщения, моя жена с ней общается, и тот человек, который с ней постоянно на связи, сейчас вот говорит, что сообщение даже не доставлено», — сказал Цепкало по телефону.

Ранее кандидат в президенты Тихановская, которая покинула ночью Белоруссию и находится в Литве, в видеообращении призвала белорусов, которые ее поддерживают, не выходить больше на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.